Στο πένθος έχει βυθιστεί η Κρήτη από τον ξαφνικό θάνατο του γνωστού λυράρη Γιώργου Στιβακτάκη.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο δημοφιλής λαϊκός καλλιτέχνης από τα Βορίζια Ηρακλείου βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, την Παρασκευή, σε ηλικία 62 ετών, πιθανότατα από ανακοπή καρδιάς.
Ο Γιώργης Στιβακτάκης καταγόταν από μουσική οικογένεια καθώς δυο ακόμα απο τα αδέλφια του (Χρήστος και Νίκος) είναι σπουδαίοι λαγουτιέρηδες.
Η δισκογραφία του
1981: «Δικάστηκα να σ’ αγαπώ» (Γιώργης Στιβακτάκης)
1983: «Κρητική Κομπανία» (Γιώργης Στιβακτάκης)
1986: «Ερωτικοί Καϋμοί» (Γιώργης Στιβακτάκης)
1999: «Δροσοσταλιά τ’ Απρίλη» (Γιώργης κ’ Χρήστος Στιβακτάκης)
2001: «Δε θέλω φρόνιμη ζωή» (Γιώργης Στιβακτάκης)
2004: «Στου χρόνου τα λημέρια» (Γιώργης Στιβακτάκης)
2007: «Αέρας τση κορφής» (Γιώργης Στιβακτάκης
2012: «Αντίλαλοι του Ψηλορείτη» (Γιώργης Στιβακτάκης)
2016: «Η άκρη της σιωπής» (Χρήστος Στιβακτάκης)
2018: «Μπαρούτι μέλι και κρασί» (Γιώργης Στιβακτάκης)
2021: «Βιγλάτορας» (Γιώργης Στιβακτάκης)
