Συναγερμός σήμανε τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου στην πόλη της Λαμίας, όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το ρεπορτάζ του lamianow.gr ένα νεογνό μόλις 15 ημερών στην Βόρεια πλευρά της πόλης, υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες φαίνεται να έχασε προς στιγμήν τις αισθήσεις του σοκάροντας τους γονείς του που ωστόσο επέδειξαν άμεσα αντανακλαστικά καλώντας το ΕΚΑΒ.

Μέσα σε λίγες στιγμές πλήρωμα με διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο όπου και παρέλαβε το αγοράκι προκειμένου να το μεταφέρει στο Νοσοκομείο.

Ταυτόχρονα ομάδα ΔΙΑΣ άνοιξε τον δρόμο ώστε να μην δημιουργηθεί παρακώλυση στο δρόμο και οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου και βρίσκεται για παρακολούθηση.

Μετά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, το μωρό επανήλθε και είναι καλά στην υγεία του με τις καρδιές των γονιών του και όσων συμμετείχαν στο συμβάν να επιστρέφουν στην θέση τους.

