Ριφιφί σε φαρμακείο στη Κυψέλη-Αφαίρεσαν την ταμειακή μηχανή Ελλάδα 10:08, 11.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι δράστες μπήκαν από διπλανό κατάστημα και σήκωσαν την ταμειακή με άγνωστο χρηματικό ποσό