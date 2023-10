Φωτιά σε διαμέρισμα στο Γουδί - Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα Ελλάδα 09:45, 11.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα