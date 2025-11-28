Κύκλωμα πλαστών έργων τέχνης: Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους οι κατηγορούμενοι

Της Έλενας Γαλάρη

Για πλαστογραφία, αναπαραγωγή έργων τέχνης σε βαθμό κακουργήματος και για κατοχή όπλων απολογήθηκαν ο 57χρονος δικηγόρος και ένας 42χρονος, οι οποίοι συνελήφθησαν για κατοχή πλαστών πινάκων.

Μετά την απολογία τους στον ανακριτή και οι δύο, οι οποίοι αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους επιβληθούν περιοριστικοί όροι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος δικηγόρος υποστήριξε ότι ο συγκατηγορούμενός του, του έδωσε τους πίνακες για να τους φυλάξει. Ως προς τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του, υποστήριξε πως πρόκειται για οικογενειακά κειμήλια.

Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη μετά από καταγγελία πολίτη στο τμήμα Προστασίας Αρχαιοτήτων, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι έδωσε στον δικηγόρο κατηγορούμενο 300 χιλιάδες ευρώ για να αγοράσει ράβδους χρυσού. Όταν αντιλήφθηκε ότι οι ράβδοι ήταν ψεύτικες, άρχισε να διαμαρτύρεται. Όπως ισχυρίζεται, του έδωσαν πίνακες ζωγραφικής λέγοντας ότι είναι γνήσιοι. Ωστόσο, και οι πίνακες ήταν πλαστοί με αποτέλεσμα να γίνει η καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ. και να ξεκινήσει έρευνα.

Πηγή: skai.gr

