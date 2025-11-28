Λογαριασμός
Hellenic Train: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω τεχνικών εργασιών

Μέχρι νεωτέρας, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 2304 (Πειραιάς-Κιάτο), με ώρα αναχώρησης 22:14, θα έχει τελικό προορισμό το Ζευγολατιό

Προαστιακός Σιδηρόδρομος Αθήνας

Από την Παρασκευή 28.11.2025 και μέχρι νεωτέρας, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 2304 (Πειραιάς-Κιάτο), με ώρα αναχώρησης 22:14, θα έχει τελικό προορισμό το Ζευγολατιό αντί το Κιάτο, λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο που πραγματοποιεί ο διαχειριστής υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το τμήμα Ζευγολατιό-Κιάτο του συγκεκριμένου δρομολογίου, θα πραγματοποιείται με λεωφορεία της εταιρείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

