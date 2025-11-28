Ποινική δίωξη σε βάρος της μητέρας που φέρεται να ξυλοκόπησε την 14χρονη έγκυο κόρης της

Βαριές κατηγορίες περιλαμβάνονται στη δίωξη που ασκήθηκε στη 35χρονη γυναίκα που συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό της ανήλικης εγκύου κόρης της με αποτέλεσμα αυτή να αποβάλλει.

Η 14χρονη φέρεται να πήρε το έμβρυο και εμφανίστηκε στο τμήμα, όπου κατήγγειλε τη μητέρα της. Με εισαγγελική εντολή η ανήλικη βρίσκεται στο Παίδων.

Η 35χρονη οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα ο οποίος άσκησε σε βάρος της ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και για διακοπή κύησης. Η υπόθεση παραπέμπεται σε ανακριτή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

