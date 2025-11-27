Στην εξάρθρωση νέου κυκλώματος που διακινούσε πλαστούς πίνακες ζωγραφικής προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με την σύλληψη δύο Ελλήνων - ηλικίας 42 και 57 ετών - και την κατάσχεση 481 έργων τέχνης, στην πλειοψηφία τους πλαστά.

Μάλιστα, μεταξύ των πινάκων, εντοπίστηκαν και πλαστά έργα γνωστού Έλληνα ζωγράφου, του οποίου τα αντίστοιχα γνήσια έργα έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Δείτε φωτογραφίες:

Οι δύο Έλληνες συνελήφθησαν στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, για δοσοληψία πλήθους πλαστών πινάκων ζωγραφικής, ενώ ο 57χρονος κατηγορείται επιπλέον για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες των κατηγορουμένων, καθώς και σε άλλους χώρους, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 481 έργα τέχνης - πίνακες ζωγραφικής,

- 2 έγγραφα - πιστοποιητικά γνησιότητας,

- 4 πιστόλια και 6 γεμιστήρες,

- 370 φυσίγγια διαφόρων μετρημάτων,

- 5 θήκες πιστολιών,

- 2 κινητά τηλέφωνα, καταγραφικό μηχάνημα, καθώς και οθόνη με κάρτα μνήμης.

Σύμφωνα με γνωμάτευση πραγματογνώμονα, προέκυψε ότι στην πλειονότητά τους οι πίνακες ζωγραφικής είναι πλαστοί.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

