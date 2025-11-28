Με έντονες καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις έπληξε η κακοκαιρία Adel σχεδόν όλη τη χώρα. Στην Ήπειρο σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές, ενώ υπάρχουν και χωριά αποκλεισμένα. Στην Αττική τα ξημερώματα άνοιξαν οι ουρανοί προκαλώντας προβλήματα στους δρόμους. Η κακοκαιρία δημιούργησε προβλήματα και στη Λακωνία και τη Λέσβο. Μάλιστα, λόγω των έντονων φαινομένων έκλεισαν τα σχολεία σε 11 Δήμους της χώρας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Μυτιλήνη: Πλημμυρισμένα καταστήματα και προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Μια πρωτοφανής σε ένταση για τα δεδομένα της Λέσβου χαλαζόπτωση έπληξε στις 2.00 σήμερα το μεσημέρι το νησί δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα τόσο στην πόλη της Μυτιλήνης όσο και σε κωμοπόλεις και χωριά ιδιαίτερα της Δυτικής Λέσβου.

Ήταν τόσο μεγάλος ο όγκος του χαλαζιού που έφραξαν φρεάτια με αποτέλεσμα την άμεση συσσώρευση υδάτων. Τα γύρω από την αγορά της Μυτιλήνης στενά μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ πολλά καταστήματα πλημύρισαν. Προβλήματα δημιουργήθηκαν και στην μετακίνηση των μαθητών που μόλις είχαν σχολάσει από τα σχολεία τους.

Οι μεγάλοι όγκοι νερού που κατεβαίνουν από τα βουνά δημιουργούν προβλήματα και στο οδικό δίκτυο του νησιού και ιδιαίτερες δυσκολίες στην οδήγηση αυτοκινήτων.

Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις και, αν αυτό είναι αναγκαίο, να οδηγούν με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Ξεπέρασε τα 200 mm το ύψος βροχής στα Τζουμέρκα

Η περιοχή των Τζουμέρκων δέχτηκε το μεγαλύτερο «χτύπημα» από την κακοκαιρία ADEL, με τα στοιχεία να εντυπωσιάζουν, καθώς καταγράφηκαν περισσότερα από 200 χιλιοστά βροχής μέσα σε τρεις μέρες, ενώ πολύ μεγάλα αθροιστικά ύψη βροχής σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως φαίνεται από τα δεδομένα που δημοσίευσε το meteo.gr/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μέχρι και το μεσημέρι σήμερα Παρασκευή.

Όπως επισημαίνεται από το ΕΑΑ οι βροχοπτώσεις ήταν επίμονες και κατά τόπους ισχυρές και επηρέασαν σε διαδοχικά κύματα σχεδόν όλη την Ελλάδα. Οι βροχές ξεκίνησαν την Τετάρτη 26/11 από τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και συνεχίστηκαν έως και σήμερα, Παρασκευή 28/11, όπου σημαντικά ύψη υετού καταγράφηκαν και στην ανατολική χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της πόλης της Αθήνας.

Ειδικότερα, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 36 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 63 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 138 σταθμούς. Επιπλέον, 3 σταθμοί στην Ήπειρο, και πιο συγκεκριμένα στα Τζουμέρκα, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση στην περιοχή, καθώς η συνολική μηνιαία βροχόπτωση για τον Νοέμβριο έχει πλέον υπερβεί τα 900-1000 χιλιοστά.

Σε Φάληρο, 'Αλιμο και Κηφισιά τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης στην Αττική

Στην Αττική, σε Φάληρο, 'Αλιμο και Κηφισιά καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης στην Αττική έως σήμερα τις 9.00 το πρωί λόγω της κακοκαιρίας. Ειδικότερα, όπως αποτυπώνεται σε χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr στο Φάληρο καταγράφηκαν 52 χιλιοστά βροχής ενώ σε 'Αλιμο και Κηφισιά 50.

Στον σχετικό χάρτη, αποτυπώνονται τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης έως τις 9:00 το πρωί, όπως αυτά καταγράφηκαν από 101 μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr στην ευρύτερη περιοχή Αττικής Βοιωτίας και Εύβοιας.

Σημειώνεται πως έξω από τον σταθμό στο Μοσχάτο το πρωί της Παρασκευής που είχε μετατραπεί σε λίμνη, επιβάτες του Ηλεκτρικού, έβγαζαν τα παπούτσια τους για να διασχίσουν το δρόμο. Ο δήμος είχε επιστρατεύσει οχήματα και υπαλλήλους οι οποίοι δίνουν σακούλες στον κόσμο για να περάσει στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Στο σημείο έφτασαν εναλλάξ ένας φορτωτής και ένα αγροτικό και μεταφέρουν τους επιβάτες στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Οι απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν νωρίς το πρωί, στην πλημμυρισμένη οδό Θεσσαλονίκης.



Αρκούσαν λίγα λεπτά έντονων βροχοπτώσεων για να πνιγεί η περιοχή και να εγκλωβιστούν οι επιβάτες γύρω από τον σταθμό, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά, ο Κηφισός φούσκωσε από τη βροχόπτωση στο ύψος της Λαχαναγοράς.



Σε ποτάμι μετατράπηκε και η παραλιακή. Μάλιστα, λόγω της δύσκολης κατάστασης στο δρόμο, ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του στο ύψος του Ελληνικού, με αποτέλεσμα να βγει από το δρόμο.

Σημειώνεται πως στο έλεος της κακοκαιρίας παραμένουν για μια ακόμα ημέρα τα Τζουμέρκα. Στη γέφυρα Πλάκας, υπάρχει ένας οικισμός ο οποίος είναι αποκλεισμένος καθώς η γέφυρα έχει καταρρεύσει.

Στη Λακωνία, ο ποταμός Ευρώτας υπερχείλισε, πνίγοντας μεγάλες εκτάσεις.

Στη λεωφόρο Ηρακλείου, ένα δέντρο ξεριζώθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και καταπλάκωσε διερχόμενο αυτοκίνητο.

Κλειστά σχολεία σε 11 δήμους της χώρας

Έντεκα δήμοι συνολικά, στις Περιφέρειες Αττικής, Πειραιά και Νήσων, Ηπείρου, Πελοποννήσου, καθώς επίσης και Ιόνιων Νήσων αποφάσισαν να κλείσουν τα σχολεία σήμερα, Παρασκευή.

Πιο συγκεκριμένα, λόγω της έντονης κακοκαιρίας σε διάφορες περιοχές της χώρας, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημέρωσε ότι σήμερα, Παρασκευή, παραμένουν κλειστά τα σχολεία στους εξής δήμους:

Περιφέρεια Αττικής- Δήμος Διονύσου- Δήμος Πεντέλης- Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος

Περιφέρεια Πειραιώς και Νήσων- Δήμος Γαλατά Πειραιά- Δήμος Μεθάνων Πειραιά- Δήμος Αγκιστρίου Πειραιά

Περιφέρεια Ηπείρου- Δήμος Ζηρού- Δήμος Ευρώτα Λακωνίας

- Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων

Περιφέρεια Πελοποννήσου- Δήμος Ερμιονίδας

Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων- Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (14ο Νηπιαγωγείο και 14ο Δημοτικό Σχολείο)

Σημειώνεται, ότι η απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων πάρθηκε από τους επιμέρους δήμους, καθώς οι δήμοι έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων.

Όπως έγινε γνωστό από πλευράς υπουργείου Παιδείας, η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ «βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με όλους τους δήμους που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.