Στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες πέντε εμπλεκομένων στο κύκλωμα μαστροπείας που εξέδιδε ανήλικα κορίτσια κάτω από 15 ετών και εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής τον περασμένο μήνα έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Πρόκειται για τους:

1. ΚΑΠΑΪ Λορέλα του Σοκόλ και της Κριστίνα, γεν. 12-12-1993 στην Αλβανία,

Σε βάρος της ανωτέρω ασκήθηκε ποινική δίωξη για μαστροπεία τελεσθείσα σε βάρος πρόσωπου νεότερου των δεκαπέντε ετών, με προσφορά ή υπόσχεση πληρωμής χρημάτων, κατ' εξακολούθηση.

2. ΝΕΣΤΟΡΑ Στέφανο του Φωτίου και της Θωμαής, γεν. 24-9-1990 στο Μαρούσι,

Σε βάρος του ανωτέρω ασκήθηκε ποινική δίωξη για μαστροπεία τελεσθείσα σε βάρος ανηλίκου με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, με προσφορά ή υπόσχεση πληρωμής χρημάτων, κατ' εξακολούθηση και για πορνογραφία (παραγωγή, διανομή και κατοχή) με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων, τελεσθείσα μέσω πληροφοριακών συστημάτων, κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή, κατ' επάγγελμα.

3. ΔΟΡΓΙΑΚΗ Πέτρο του Γεωργίου και της Ελένης, γεν. 6-4-1969 στη Νίκαια,

Σε βάρος του ανωτέρω ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής, τελεσθείσα σε βάρος προσώπου νεότερου των δεκαπέντε ετών και για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής τελεσθείσα σε βάρος προσώπου μεγαλύτερου των δεκαπέντε ετών, κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση.

4. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ Κωνσταντίνο του Χρήστου και της Ασπασίας, γεν. 29-5-1960 στη Αθήνα,

Σε βάρος του ανωτέρω ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής, τελεσθείσα σε βάρος προσώπου νεότερου των δεκαπέντε ετών, κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση και για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής τελεσθείσα σε βάρος προσώπου μεγαλύτερου των δεκαπέντε ετών, κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση.

5. ΠΑΠΠΑ Σταύρο του Βασιλείου και της Δημητρούλας, γεν. 11-11-1969 στη Γερμανία.

Σε βάρος του ανωτέρω ασκήθηκε ποινική δίωξη για μαστροπεία ανηλίκου τελεσθείσα κατά συρροή, με προσφορά ή υπόσχεση πληρωμής χρημάτων ή οποιουδήποτε άλλου ανταλλάγματος και για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής τελεσθείσα σε βάρος προσώπου μεγαλύτερου των δεκαπέντε ετών, κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην πρωταρχική ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις, στην αποτροπή απειλής για τη δημόσια ασφάλεια και στην περαιτέρω διερεύνηση της συμμετοχής των κατηγορουμένων σε έτερες αξιόποινες πράξεις όμοιας φύσης.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476370 της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας από 15:00' ώρα της 23-2-2024 μέχρι την 15:00' ώρα της 23-8-2024, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.