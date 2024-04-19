Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν αύριο στην Αθήνα λόγω εκδηλώσεων για την παράδοση - παραλαβή της Ολυμπιακής Φλόγας στο πλαίσιο των XXXIII Ολυμπιακών Αγώνων «ΠΑΡΙΣΙ 2024».

Ειδικότερα από τις 07.30' έως τις 13.30', θα πραγματοποιηθεί σταδιακή και προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας κατά μήκος των κατωτέρω οδικών τμημάτων, καθώς και των καθέτων αυτών σε περιοχές των Δήμων Αθηναίων, Φιλοθέης-Ψυχικού, Χαλανδρίου, Αγίας Παρασκευής, Αμαρουσίου, Νέας Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνας, ως εξής:

Ακρόπολη - Διονυσίου Αρεοπαγίτου - Λεωφ. Συγγρού - Αθ. Διάκου - Αρδηττού - Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου - Λεωφ. Βασ. Σοφίας - Μιχαλακοπούλου - Λεωφ. Μεσογείων - Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας (Τελετή) - Λεωφ. Μεσογείων - Χαλανδρίου - Αγίας Παρασκευής - Παλαιολόγου - Γραφεία Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής - ΟΑΚΑ (Ολυμπιακό Μουσείο - Τελετή) - Ελ. Αλαμέιν - Πατρ. Κωνσταντίνου - Δεκελείας.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να αποφύγουν την κίνησή τους και τη στάση και στάθμευση των οχημάτων τους κατά μήκος των αναφερόμενων διαδρομών της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας και να ακολουθούν τα σήματα των ρυθμιστών τροχονόμων.

