Κατάφεραν να αποσπάσουν περίπου 5.000 ευρώ από ηλικιωμένη στην περιοχή της Πιερίας με τη μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης.

Ένας αλλοδαπός τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και ισχυρίστηκε ότι φιλικό της πρόσωπο έχει τραυματιστεί και ζήτησε χρήματα για να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Για να γίνει περισσότερο πιστευτός, γυναίκα συνεργός του παρίστανε στο τηλέφωνο το φιλικό πρόσωπο της ηλικιωμένης.

Με την μέθοδο αυτή, κατάφεραν να αποσπάσουν από την ηλικιωμένη το ποσό των 4.990 ευρώ. Τα χρήματα παρέλαβε ο ίδιος ο αλλοδαπός.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο άνδρας στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ολόκληρο το χρηματικό ποσό το οποίο και αποδόθηκε στην παθούσα.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των άγνωστων συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κατερίνης σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του αλλοδαπού άνδρα, η οποία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

