Το σεισμολογικό δίκτυο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψε, στις 04:54 τα ξημερώματα της Τρίτης, σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αμοργό.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 16 χιλιόμετρα νότια της Αρκεσίνης Αμοργού και το εστιακό της βάθος στα 13,6 χλμ.

Η προηγούμενη σεισμική δόνηση της τάξης των 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 22:44 το βράδυ της Δευτέρας, στον θαλάσσιο χώρο 27 χιλιόμετρα νότιο - νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.