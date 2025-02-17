Δύο νέες σεισμικές δονήσεις 4 βαθμών και άνω της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν μετά τις 16.00. Η πρώτη 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 16.05 το μεσημέρι, 26 χλμ. νότια νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού και η δεύτερη 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 17.49 το απόγευμα 17 χλμ. νότια της Αρκεσίνης Αμοργού. Είχε προηγηθεί σεισμός μεγέθους 5,1 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ 9:49 το πρωί στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού.



Την ίδια ώρα, ο καθηγητής σεισμολογίας, Κώστας Παπαζάχος μιλώντας στην ΕΡΤNews ανέφερε πως «ακόμα και για δύο με τρεις μήνες μπορεί να συνεχιστούν οι σεισμικές δονήσεις.

«Θα δημιουργηθεί λιμάνι διαφυγής στη Σαντορίνη», ενημέρωσε ο Κικίλιας

Λιμάνι διαφυγής θα δημιουργηθεί στη Σαντορίνη ώστε να μπορούν να δέσουν τα πλοία σε περίπτωση ανάγκης. Αυτό έκανε γνωστό, σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Όπως είπε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, πρόκειται για μια τριμερή συμφωνία της Πολιτικής Προστασίας και των Ενόπλων Δυνάμεων που αναλαμβάνουν την υλοποίηση του λιμανιού αυτού.

«Υπάρχει η ιδιομορφία της Σαντορίνης με το ηφαίστειο στη Νέα Καμένη. Έχει μια μικρή διέγερση τους τελευταίους μήνες. Υπάρχει το άλλο ηφαίστειο, το Κολούμπο. Υπάρχει μια μόνιμη ενεργοποίηση του τα τελευταία χρόνια που την παρακολουθούν επιστήμονες από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Υπάρχει και ένα τρίτο ηφαίστειο, στην πορεία από τη Σαντορίνη προς την Αμοργό, που προκαλεί σεισμούς, καθώς υπάρχει άνοδος του μάγματος, που έτσι κι αλλιώς υπάρχει στα έγκατα της Γης. Το μάγμα βρίσκεται στα 5 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τους επιστήμονες» εξήγησε ο κ. Κικίλιας.

Σχετικά με την ανύψωση του εδάφους στη Σαντορίνη, ο κ. Κικίλιας ανέφερε πως «είναι στο νησί συνολικά η άνοδος του εδάφους και η μετακίνηση κατά μερικά εκατοστά και όχι σε συγκεκριμένη περιοχή ή περιοχές. Μπορεί αυτό να συμβαίνει αργά ή και με επιταχυνόμενο τρόπο. Οι επιστήμονες το παρακολουθούν και μας ενημερώνουν. Είναι σημαντικό εύρημα που αξιολογούν οι επιστήμονες μας. Έχει υπάρξει και στο παρελθόν, με άλλη επιτάχυνση βέβαια. Θα το δούμε στην εξέλιξη του, οι επιστήμονες θα εισηγηθούν και θα το δούμε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.