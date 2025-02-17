Μαρίνα Ζέας: Βγάζουν πατίνια από το βυθό

Η Lime και η Omega Divers Co. συνεργάζονται για την ανάσυρση πατινιών από τη Μαρίνα Ζέας, σε μια πρωτοβουλία για την προστασία του περιβάλλοντος

Η Lime, κορυφαίος πάροχος κοινόχρηστων ηλεκτρικών πατινιών, ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με την Omega Divers Co. για την ανέλκυση πατινιών από το βυθό της Μαρίνας Ζέας, στον Πειραιά.

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη δέσμευση της Lime για βιωσιμότητα και περιβαλλοντική ευθύνη.

Την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2025, η Omega Divers Co., που διατηρεί αποκλειστική σύμβαση με τη μαρίνα, συνεργάστηκε με τη Lime για την πρώτη επιχείρηση ανάκτησης πατινιών από το βυθό. Συνολικά, ανασύρθηκαν 16 πατίνια με επιτυχία. Η Lime αξιοποιεί τεχνολογία GPS για την παρακολούθηση της τοποθεσίας των πατινιών της, επιτρέποντας την άμεση αντιμετώπιση περιπτώσεων όπου αυτά καταλήγουν στο νερό.

«Υποδεχόμαστε με χαρά τη συνεργασία μας με τη Lime, μια συνεργασία που για εμάς, ως επαγγελματίες δύτες και υποστηρικτές της βιωσιμότητας, είναι ταυτόχρονα πρόκληση και έμπνευση. Στόχος μας είναι η μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης, η βιώσιμη διαχείριση και αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων, καθώς και η υποστήριξη περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων δράσεων και επαγγελματιών, όπως η Lime», δήλωσαν οι εκπρόσωποι της Omega Divers Co., Γατσούλης Δημήτριος και Παπαργύρης Αναστάσιος.

Ο Παναγιώτης Μητρόπουλος-Κουρούβανης, Operations Manager της Lime στην Ελλάδα, δήλωσε επίσης: «Η επιχείρηση αυτή, πέρα από την επιτυχία της, αναδεικνύει παράλληλα το πρόβλημα των ενεργειών βανδαλισμού και της έλλειψης σεβασμού που συχνά αντιμετωπίζουν τα οχήματά μας. Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το περιβάλλον και να διασφαλίσουμε τη σωστή χρήση των πατινιών μας. Η συνεργασία με την Omega Divers Co. μας δίνει τη δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε άμεσα, μειώνοντας τον αντίκτυπο στο θαλάσσιο οικοσύστημα».

Η δέσμευση της Lime για βιωσιμότητα επεκτείνεται πέρα από την ανάκτηση πατινιών. Η εταιρεία εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για «Επαναχρησιμοποίηση, Επιδιόρθωση, Ανακύκλωση», εστιάζοντας στην επιμήκυνση του κύκλου ζωής των πατινιών. Όλα τα πατίνια Gen 3 είναι σχεδιασμένα για εύκολη αποσυναρμολόγηση, επιτρέποντας την επαναχρησιμοποίηση των εξαρτημάτων. Οι τεχνικοί της Lime εκτελούν όλες τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης, μειώνοντας περαιτέρω τη σπατάλη υλικών και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Τα πατίνια της Lime είναι επίσης σχεδιασμένα για ανθεκτικότητα και αντοχή στο νερό. Η μπαταρία τους είναι τοποθετημένη σε ένα υπόστρωμα με ενισχυμένη δομή προστασίας, διασφαλίζοντας βαθμό στεγανότητας IPX7, ενώ η ίδια η μπαταρία έχει βαθμό προστασίας IP67, παρέχοντας ασφάλεια σε περίπτωση προσωρινής βύθισης.

Η Lime φιλοδοξεί να εδραιώσει μια μακροχρόνια συνεργασία με την Omega Divers Co., διασφαλίζοντας την ταχεία ανάσυρση οποιωνδήποτε πατινιών καταλήγουν στο νερό. Επιπλέον, στοχεύει να ενισχύσει τις επικοινωνιακές της προσπάθειες, εκπαιδεύοντας τόσο τους χρήστες όσο και το ευρύτερο κοινό στη σωστή χρήση των πατινιών, με σεβασμό προς το περιβάλλον.

«Η υπηρεσία μας αποσκοπεί στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα μέλλον όπου οι μετακινήσεις θα είναι απαλλαγμένες από εκπομπές άνθρακα και πιστεύουμε ότι τα πατίνια μας μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου. Παράλληλα, ενθαρρύνουμε όλους τους πολίτες να αναφέρουν άμεσα στην τοπική ομάδα της Lime και στις αρμόδιες αρχές, όπως το Λιμενικό Σώμα, τυχόν περιστατικά που αφορούν τη ρίψη ή εγκατάλειψη των ηλεκτρικών πατινιών σε θαλάσσιες περιοχές. Η προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος είναι κρίσιμη για το μέλλον του πλανήτη και όλοι έχουμε ευθύνη να συμβάλλουμε στην αποτροπή οποιουδήποτε φαινομένου, το οποίο βλάπτει το περιβάλλον», πρόσθεσε ο Παναγιώτης Μητρόπουλος-Κουρούβανης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.