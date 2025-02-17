Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Υπουργική Απόφαση για την Διοικούσα Επιτροπή

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση συγκρότησης της Διοικούσας Επιτροπής των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων (Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ.).

Η ΔΕΔΗΜΩΣ είναι η εννεαμελής επιτροπή η οποία θα αναλάβει: α) την οργάνωση των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων στα πρώτα τους βήματα β) να προωθήσει τις συνεργασίες μεταξύ των σχολικών μονάδων του δικτύου, την ανάπτυξη δράσεων και συνεργασιών των σχολείων με κοινωνικούς, ερευνητικούς φορείς με το ΙΕΠ και ΑΕΙ γ) να ενισχύσει τους εκπαιδευτικούς του δικτύου προς την κατεύθυνση της επαγγελματικής ανάπτυξης και κυρίως να χαράξει εκείνες τις κατευθύνσεις που θα επιτρέψουν στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία να προσφέρουν δωρεάν Δημόσια Παιδεία υψηλής ποιότητας μέσα από την καλλιέργεια βέλτιστων εκπαιδευτικών μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων με απώτερο στόχο τη διάχυσή τους σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.

Πηγή: skai.gr

