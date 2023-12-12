Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου: Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων και ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» - Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων.»

Οι πιο βασικές ρυθμίσεις αφορούν μια σειρά από παρεμβάσεις που μειώνουν τη γραφειοκρατία, όπως είναι:

- η κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ (Τέλους Ακίνητης Περιουσίας),

- η κατάργηση της πολλαπλής προσκόμισης αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος (ΑΚΔ) σε περίπτωση διηρημένων ιδιοκτησιών κειμένων εντός του ιδίου γεωτεμαχίου,

- η υποβολή αποκλειστικά ψηφιακών αντιγράφων συμβολαιογραφικών πράξεων με ψηφιακή περίληψη, χωρίς χειρόγραφες παραπομπές, σε μορφή αναγνώσιμου pdf,

- η προσάρτηση αντιγράφου κτηματολογικού διαγράμματος από τον ίδιο τον φορέα σε περίπτωση ψηφιακής υποβολής αίτησης,

- απλοποιείται η διαδικασία διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων των κτηματολογικών εγγραφών με ενιαίους κανόνες, ώστε οι σχετικές διορθώσεις να γίνονται στο Κτηματολογικό Γραφείο και όχι στο Δικαστήριο,

- επιλύεται το ζήτημα της μη καταχώρησης σε υπέρβαση χιλιοστών. Μπορούν πλέον να καταχωρούνται στα κτηματολογικά βιβλία, μέχρι τη συντέλεση τροποποίησης σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας προς αποκατάσταση και άρση της υπέρβασης.

Σε ό,τι αφορά τη διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων:

- δημιουργείται Πλατφόρμα Νομικού Ελέγχου Εγγραπτέων Πράξεων για τη διενέργεια απομακρυσμένου νομικού ελέγχου αιτήσεων,

- επεκτείνεται η διαπίστευση και σε μηχανικούς τεχνικής εκπαίδευσης (κατόπιν συμφωνίας με το ΤΕΕ), με άμεση ισχύ για όλους τους διαπιστευμένους μηχανικούς χωρίς την πάροδο διετίας όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, ώστε να αυξηθεί η ταχύτητα διεξαγωγής των ελέγχων,

- τίθεται σε ισχύ η παράταση για την προθεσμία διόρθωσης πρώτων εγγραφών έως 30/11/2024 και η πρόβλεψη της δυνατότητας διόρθωσης πρώτων εγγραφών σε περιοχές όπου έχει λήξει η δυνατότητα αμφισβήτησης ανακριβούς εγγραφής με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», ώστε να δοθεί μια τελευταία δυνατότητα δηλώσεων πριν την οριστικοποίηση και να αντιμετωπιστούν ζητήματα στις ήδη οριστικοποιημένες περιοχές για καλόπιστους ιδιοκτήτες,

- ενισχύεται η επιχειρησιακή λειτουργία του Κτηματολογίου μέσω της θέσπισης bonus αποδοτικότητας στο προσωπικό, μετά την επίτευξη απολύτως μετρήσιμων στόχων και με έμφαση στην ταχεία διεκπεραίωση εκκρεμουσών υποθέσεων,

- αποδίδεται κατ' ελάχιστον 15ο μισθολογικό κλιμάκιο στους προϊσταμένους Κτηματολογικών Γραφείων και υποκαταστημάτων καθώς και αναπληρωτές προϊσταμένους που διαθέτουν τα προσόντα του άρθρου 18 παρ. 2 του νόμου 4512/2018.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

