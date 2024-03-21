Μαρτυρία στο skai.gr της θυρωρού του νοσοκομείου «Μεταξά» για την αποκλειστική-«μαϊμού» που ξάφριζε ασθενείς

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός
Άνω κάτω έκανε το νοσοκομείο Μεταξά η 43χρονη αποκλειστική - «μαϊμού», η οποία παρίστανε τη νοσοκόμα και ξάφριζε ασθενείς.
Κινητά, χρήματα και κάρτες είχαν μπει στο στόχαστρο της 43χρονης δράστιδας, η οποία τελικά συνελήφθη.
Η δήθεν αποκλειστική νοσοκόμα όταν κατάλαβε ότι έγινε αντιληπτή, σε κατάσταση αμόκ δεν δίστασε να ξυλοκοπήσει νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και έναν εκ των αστυνομικών που την συνέλαβαν.
Στον skai.gr μίλησε η κ. Αλεξάνδρα, θυρωρός του νοσοκομείου που και αυτή έπεσε θύμα της 43χρονης και περιγράφει λεπτό προς λεπτό το τι συνέβη στο νοσοκομείο.
Μάλιστα, καταγγέλλει πως η συγκεκριμένη αποκλειστική - «μαϊμού» δεν είναι η μοναδική που εισέρχεται στο νοσοκομείο, καθώς όπως λέει χαρακτηριστικά «είναι και άλλοι μαφιόζοι».
