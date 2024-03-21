Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν με πάνω από ένα κιλό κοκαΐνης στο αυτοκίνητό τους

Πάνω από ένα κιλό κοκαΐνης κατασχέθηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης πρωινές ώρες χθες (20-03-2024), αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή προσωπικού του Τμήματος Ασφαλείας Θέρμης, συνέλαβαν δύο άντρες, έναν 41χρονο αλλοδαπό κι έναν ημεδαπό 51 ετών, καθώς σε όχημα στο οποίο επέβαιναν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επτά (7) συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού βάρους 1 κιλού και 62,2 γραμμαρίων.

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο πρώτος εξ’ αυτών δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας και επέδειξε στους αστυνομικούς πλαστά έγγραφα. Επιπρόσθετα, προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της κ. Ανακρίτριας του Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος Πρωτοδικείου Αθηνών για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της πλαστογραφίας, της ψευδούς βεβαίωσης και νόθευσης, ενώ σημειώνεται ότι έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για σωρεία ποινικών αδικημάτων.

Στην κατοχή και στην οικία του αλλοδαπού άντρα βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν τρείς (3) ζυγαριές ακριβείας, 5.640 ευρώ, δύο (2) κινητά τηλέφωνα και πλήθος πλαστών εγγράφων, ενώ στην κατοχή και στην οικία του ημεδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κοκαΐνης και 28.184 ευρώ.

Κατασχέθηκε ακόμη το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο άντρες ως μέσο διευκόλυνσης μετακινήσεων, αλλά και μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

