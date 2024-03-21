Εκτός φυλακής οδηγεί απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης 50χρονο, ο οποίος καταδικάστηκε για υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο τού αναγνώρισε ελαφρυντικό πρότερου σύννομου βίου, με συνέπεια η πρωτόδικη ποινή της 6ετούς κάθειρξης να μειωθεί σε φυλάκιση 4 ετών (και δύο μηνών) και να μετατραπεί σε εξαγοράσιμη (προς 5 ευρώ/ημερησίως).

Θύμα του, σύμφωνα με τη δικογραφία, υπήρξε γυναίκα, με την οποία διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Όταν ο κατηγορούμενος διαπίστωσε ότι η γυναίκα εξακολουθεί να διατηρεί επαφές με τον (πρώην πλέον) σύζυγό της, έστειλε -μέσω δημοφιλούς πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης- υλικό από προσωπικές τους στιγμές στα ανήλικα παιδιά της. Το υλικό αυτό φέρεται να κατέληξε και σε φίλους των παιδιών, ενώ αργότερα «ανέβηκε» και σε ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου.

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε το 2016 σε περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, με τον κατηγορούμενο να παραπέμπεται σε δίκη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων σε βαθμό κακουργήματος και εκβίαση, επειδή ζητούσε από την παθούσα να του επιτρέψει χρηματικό ποσό 200 ευρώ.

Στην απολογία του απέδωσε την ενέργειά του στη μέθη, τονίζοντας ότι υπήρξε «ερωτευμένος» με τη γυναίκα, ενώ ανέφερε ότι αισθάνθηκε προσβεβλημένος από λόγια που ειπώθηκαν εναντίον του από τον πρώην σύζυγο.

Κρίθηκε ένοχος και για τις δύο πράξεις, όπως και στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο πέρσι τον Απρίλιο, όταν μετά την καταδίκη του οδηγήθηκε στις φυλακές.

