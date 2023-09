Ηράκλειο: Συνελήφθη επιχειρηματίας ως ηθικός αυτουργός για τον εμπρησμό στις Μοίρες - Δείτε βίντεο Ελλάδα 15:33, 27.09.2023 linkedin

Χειροπέδες φόρεσε και ο άνθρωπος που υποστήριξε ότι πληρώθηκε για να βάλει φωτιά στο αγροτικό αυτοκίνητο - Κακουργηματικές διώξεις και στους δύο - Πήραν προθεσμία για την απολογία τους