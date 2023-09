Ενεργοποιήθηκε το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην Καβάλα Ελλάδα 15:28, 27.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η Καβάλα είναι πλέον η πέμπτη πόλη στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που συνδέεται με φυσικό αέριο