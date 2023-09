Λάρισα: Φόβοι για πλημμύρες σε Αρμένιο και Σωτήριο του Δήμου Κιλελέρ - Σε επιφυλακή οι Αρχές Ελλάδα 15:10, 27.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στις δύο περιοχές ήχησε νωρίτερα το 112 ενημερώνοντας τους κατοίκους για τα ακραία καιρικά φαινόμενα