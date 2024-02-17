Χωρίς θέρμανση από τις αρχές Δεκεμβρίου και με πολλά προβλήματα είναι το Κλειστό Γυμναστήριο Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου, όπως κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί», με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, τηλεθεάτρια από τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο συντηρητής του καυστήρα τους ενημέρωσε ότι οι σωληνώσεις είναι τόσο παλιές και σκουριασμένες που αν ανάψουν το καλοριφέρ, υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν οι σωλήνες και να πλημμυρίσει το Γυμναστήριο.

«Όπως γνωρίζω ο Δήμος Ωραιοκάστρου έχει ενημερωθεί για την κατάσταση από γονείς και από γυμναστές και από τον Δεκέμβριο τα παιδιά παίζουν μέσα στο κρύο», τόνισε η τηλεθεάτρια.

Πηγή: skai.gr

