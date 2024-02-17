Συλλογές αρχαίων αντικειμένων, θρησκευτικών εικόνων και όπλων έκρυβε στον χώρο εργασίας και στο σπίτι της 70χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας.

Προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριών από τους αστυνομικούς και οργανώθηκε επιχείρηση κατά την οποία ερευνήθηκαν δύο φορές η κατοικία και μία ο εργασιακός χώρος της συλληφθείσας παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Από τους αστυνομικούς βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κεραμικό αντικείμενο αρχαίων χρόνων, 52 κεραμικά, εκ των οποίων τα 10 χρονολογούνται στα αρχαία χρόνια (Ελληνιστική περίοδος 4ος αι π.χ.), 42 κεραμικά αντικείμενα που χρονολογούνται πριν το 1453 στη Βυζαντινή περίοδο, τα οποία θεωρούνται ιδιαίτερης αρχαιολογικής και οικονομικής αξίας.

Επίσης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 24 θρησκευτικές εικόνες, σταυρός τέμπλου μεταβυζαντινών χρόνων και δύο μεταλλικοί σταυροί, τα οποία σύμφωνα με γνωμάτευση αρμόδιας αρχαιολόγου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου που αφορά σε «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», καθώς και 12 μεταλλικές πόρπες, οκτώ μεταλλικά αντικείμενα, ένα φλουρί και ένα γιαταγάνι, τα οποία είναι λαογραφικού ενδιαφέροντος και θα αποδοθούν στο αρμόδιο μουσείο για εκτίμηση και περαιτέρω διερεύνηση.

Βρέθηκαν ακόμη δύο πιστόλες, δύο σπάθες, δύο καριοφίλια, πιστόλι με τέσσερις γεμιστήρες εκ των οποίων οι δύο περιείχαν από έξι φυσίγγια, καθώς και 105 φυσίγγια διάφορων διαμετρημάτων.

Η συλληφθείσα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά σε «κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» και της νομοθεσίας «Περί Όπλων» θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

