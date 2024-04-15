Σώα και σε καλή κατάσταση βρέθηκε σήμερα μία 70χρονη γυναίκα με άνοια, που αγνοούνταν από τις 9 Απριλίου στην Καρδίτσα.

Για την εξαφάνιση της ηλικιωμένης από το Καρποχώρι είχε εκδοθεί και silver alert.

Σήμερα (15/4) το μεσημέρι, αστυνομικοί, άντρες της ΕΜΑΚ, και πυροσβέστες της Π.Υ. Σοφάδων, με τη συνδρομή σκύλου, εντόπισαν τη γυναίκα, η οποία πάσχει από άνοια, κάτω από δέντρα, στην περιοχή του χωριού, σε καλή κατάσταση.

