Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αγνοούμενη ηλικιωμένη με άνοια εντοπίστηκε ζωντανή μετά από μία εβδομάδα 

Αίσιο τέλος για μια 70χρονη από την Καρδίτσα - Βρέθηκε από σκύλο της ΕΜΑΚ κάτω από δέντρα, έξω από το χωριό της 

Ηλικιωμένη

Σώα και σε καλή κατάσταση βρέθηκε σήμερα μία 70χρονη γυναίκα με άνοια, που αγνοούνταν από τις 9 Απριλίου στην Καρδίτσα. 

Για την εξαφάνιση της ηλικιωμένης από το Καρποχώρι είχε εκδοθεί και silver alert.

Σήμερα (15/4) το μεσημέρι, αστυνομικοί, άντρες της ΕΜΑΚ, και πυροσβέστες της Π.Υ. Σοφάδων, με τη συνδρομή σκύλου, εντόπισαν τη γυναίκα, η οποία πάσχει από άνοια, κάτω από δέντρα, στην περιοχή του χωριού, σε καλή κατάσταση.

Πηγή: ΕΡΤ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καρδίτσα αγνοούμενη ηλικιωμένη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark