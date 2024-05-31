Ισραήλ: Κοινή αεροπορική άσκηση με την Ελλάδα νότια της Κρήτης

Tην πρώτη του κοινή αεροπορική άσκηση μετά το ξέσπασμα του πολέμου πραγματοποίησε το Ισραήλ, με την Ελλάδα, νότια της Κρήτης.

Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη άσκηση με 56 αεροσκάφη ελληνικά μαχητικά F-16 να ανεφοδιάζονται στον αέρα από δύο ισραηλινά τάνκερ τόσο σε συνθήκες ημέρας όσο και σε συνθήκες νυκτός.

Η τεράστια αυτή επιχείρηση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό και για τη χώρα μας καθώς γίνεται σε μια περιοχή η οποία έχει ξανά μπει για τα καλά «στο μάτι» της Τουρκίας λόγω του τουρκολυβικού μνημονίου και της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Τα πλάνα που έδωσαν οι ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών, στη δημοσιότητα, κόβουν την ανάσα.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωσή του ΓΕΑ, στη συνεκπαίδευση, η Πολεμική Αεροπορία συμμετείχε με 56 αεροσκάφη F-16, ενώ από πλευράς Ισραήλ συμμετείχαν δύο αεροσκάφη Εναέριου Ανεφοδιασμού B707 Tanker της 120 Squadron (Desert Giants).

«Η δραστηριότητα αποσκοπούσε στην εκπαίδευση, εξοικείωση και συντονισμό των πληρωμάτων F-16 σε διαδικασίες Εναέριου Ανεφοδιασμού (Air to Air Refueling – AAR) ημέρα και νύχτα, η οποία συνέβαλε στην επαύξηση του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της μαχητικής ικανότητας, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και στην αναβάθμιση της στρατιωτικής συνέργειας των δύο χωρών», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

