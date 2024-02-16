Επτά συλλήψεις για τα χθεσινά επεισόδια στη Θεσσαλονίκη

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε χθες το μεσημέρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ κουκουλοφόρων και δυνάμεων των ΜΑΤ, κατά τη διάρκεια της πορείας κατά του νομοσχεδίου για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με το thestival, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε επτά συλλήψεις ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται στα χθεσινά επεισόδια που σημειώθηκαν τις μεσημεριανές ώρες στην πόλη.

Το βράδυ της Πέμπτης, υπήρξε νέος γύρος εντάσεων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου δυνάμεις των ΜΑΤ δέχθηκαν επίθεση από κουκουλοφόρους. Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, περίπου 40 άτομα με κουκούλες βγήκαν από το campus του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στην οδό Εθνικής Αμύνης, πέταξαν πέτρες και εκτόξευσαν πυροτεχνήματα προς αστυνομικές δυνάμεις, που βρίσκονταν κοντά στο σημείο.

Δυνάμεις των ΜΑΤ απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης, απωθώντας τους κουκουλοφόρους προς το πανεπιστημιακό campus.

Οι επτά συλληφθέντες για τα χθεσινά επεισόδια, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον της Δικαιοσύνης. Στις 09:00 σήμερα το πρωί, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, θα συγκεντρωθούν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τους συλληφθέντες.

Πηγή: skai.gr

