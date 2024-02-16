Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης
Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις
- στην λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα λόγω ανατροπής μοτοσικλέτας νωρίτερα
- στην ανοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια
- στα δύο ρεύματα της λεωφόρο Κηφισίας ανά τμήματα
- στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου
- στην παραλιακή προς τον Πειραιά ανά τμήματα
Πηγή: skai.gr
