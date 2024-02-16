Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις

στην λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα λόγω ανατροπής μοτοσικλέτας νωρίτερα

στην ανοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια

στα δύο ρεύματα της λεωφόρο Κηφισίας ανά τμήματα

στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου

στην παραλιακή προς τον Πειραιά ανά τμήματα

Πηγή: skai.gr

