Ιδιαιτέρως βεβαρημένη η κίνηση λόγω της βροχής - Ανατροπή μοτοσικλέτας στην Κατεχάκη

Πού σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις

UPDATE: 09:54
κινηση

Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις

  • στην λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα λόγω ανατροπής μοτοσικλέτας νωρίτερα
  • στην ανοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια
  • στα δύο ρεύματα της λεωφόρο Κηφισίας ανά τμήματα
  • στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου
  • στην παραλιακή προς τον Πειραιά ανά τμήματα
