Κρήτη: 35χρονη μέθυσε και έκανε την πτήση Βελιγράδι-Ηράκλειο «άνω-κάτω» Ελλάδα 16:58, 18.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι αεροσυνοδοί προσπάθησαν να συνετίσουν τη γυναίκα, η οποία δεν συμμοφρώθηκε με τις υποδείξεις τους συνεχίζοντας να προκαλεί πρόβλημα στο ταξίδι.