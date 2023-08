Κύπρος: Βίντεο από τα επεισόδια στη Νεκρή Ζώνη στην Πύλα - Διεθνής καταδίκη για την επίθεση των Τουρκοκυπρίων σε μέλη του ΟΗΕ Ελλάδα 15:39, 18.08.2023 linkedin

Εκσκαφείς που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση εργασιών σε περιοχή μεταξύ του κατεχόμενου Άρσους και του δικοινοτικού χωριού Πύλα, σπρώχνουν οχήματα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ- Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη