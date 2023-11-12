Κρατούμενη ως αύριο Δευτέρα, οπότε θα οδηγηθεί στον Ανακριτή, παραμένει η Εύη Βατίδου σε βάρος της οποίας ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τροχαίο περιστατικό στην Γλυφάδα με την εμπλοκή μοτοσικλέτας.

Η παρουσιάστρια και πρώην μοντέλο οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα ο οποίος άσκησε σε βάρος της ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη τετελεσμένη και σε απόπειρα. Στη συνέχεια η κ. Βατίδου οδηγήθηκε σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία της. Με εντολή του Ανακριτή η κ. Βατίδου θα παραμείνει κρατούμενη ώσπου να απολογηθεί.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κατηγορούμενη φέρεται να κυνήγησε οδηγό μηχανής, στην οποία επέβαινε και μια γυναίκα , με αφορμή πιθανότατα ζημιά που της προκάλεσαν στον καθρέφτη του αυτοκινήτου της. Η ένταση του συμβάντος φαίνεται να κλιμακώθηκε και η κατηγορούμενη φέρεται να εμβόλισε την μηχανή τραυματίζοντας την γυναίκα .

Σύμφωνα με τον δικηγόρο και πρώην σύζυγο της κ Βατίδου, η κατηγορούμενη δέχτηκε επίθεση από κάποιον που επέβαινε σε μία μοτοσικλέτα ο οποίος άρχισε να τη βρίζει χυδαία και να την απειλεί.

«Η πρώην σύζυγός μου προσπάθησε να επικοινωνήσει με την αστυνομία με κλειστά τα τζάμια. Τότε αυτός έβγαλε το κράνος του και άρχισε να χτυπά το αυτοκίνητο και συγχρόνως της έσπασε και της κατέβασε τον καθρέφτη. Τον ξεκόλλησε στην κυριολεξία. Όταν κατάλαβε ότι η πρώην σύζυγός μου έπαιρνε την αστυνομία, τότε ανέβηκε στη μηχανή – που δεν είχε πινακίδες – και έφυγε».

Στη συνέχεια η Εύη Βατίδου ακολούθησε οδικώς τον οδηγό της μοτοσικλέτας ο οποίος πήγε προς δύσβατα σημεία στην Άνω Γλυφάδα και, όπως αναφέρει ο κ. Κούγιας , κάποια στιγμή η μηχανή ανετράπη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η γυναίκα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

