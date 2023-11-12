Μια 6χρονη τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι όταν έπεσε από τις κυλιόμενες σκάλες πλοίου ενώ επιβιβαζόταν σε αυτό.
Συγκεκριμένα, η 6χρονη, έπεσε στις κυλιόμενες σκάλες του πλοίου, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό της στο δεξί πόδι. Η 6χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία επέστρεψε στο πλοίο για να ταξιδέψει.
Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.
