Μια 6χρονη τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι όταν έπεσε από τις κυλιόμενες σκάλες πλοίου ενώ επιβιβαζόταν σε αυτό.

Συγκεκριμένα, η 6χρονη, έπεσε στις κυλιόμενες σκάλες του πλοίου, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό της στο δεξί πόδι. Η 6χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία επέστρεψε στο πλοίο για να ταξιδέψει.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

