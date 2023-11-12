Ρεπορτάζ, Μάκης Συνοδινός

Στο ΑΤ Γλυφάδας κατέληξε εχτές το βράδυ γνωστή παρουσιάστρια, πρώην μοντέλο, μετά από έντονη λογομαχία που είχε με δυο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ το περιστατικό σημειώθηκε στις 00:30 οδό Σουλίου όταν η γνωστή παρουσιάστρια που επέβαινε σε ΙΧ ακολούθησε και εμβόλισε την μοτοσυκλέτα καθώς -όπως η ίδια υποστήριξε- της είχαν σπάσει τον καθρέφτη του αυτοκινήτου.

Και οι 3 εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στο ΑΤ γλυφάδας όπου αλληλομηνύθηκαν.

Την υπεράσπισή της ανέλαβε γνωστός δικηγόρος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.