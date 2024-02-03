Μεγάλης έκτασης ζημιές προκλήθηκαν σε σπίτι στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα το πρωί.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά.

Οι ζημιές, εκτεταμένες δυστυχώς, καταγράφονται στη σοφίτα και στον τρίτο όροφο της κατοικίας που βρίσκεται στην περιοχή της Ερυθραίας.

Δεν κινδύνεψαν ευτυχώς ανθρώπινες ζωές καθώς οι ένοικοι- η οικογένεια γνωστού αστυνομικού- κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το σπίτι.

