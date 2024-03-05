Διακοπές κυκλοφορίες σε Πιερία, Κιλκίς και Ημαθία, λόγω της χθεσινής κακοκαιρίας

Διακοπές κυκλοφορίας είναι σε ισχύ σε επαρχιακές οδούς σε Πιερία και Κιλκίς, μετά από τη χθεσινή ισχυρή βροχόπτωση.

Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο 8ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Κατερίνης-Μοσχοποτάμου, λόγω φθοράς στο οδόστρωμα και στην επαρχιακή οδό Λειψυδρίου-Φαναρίου στο Κιλκίς, λόγω υπερχείλισης παραποτάμου του Αξιού.

Ακόμη, έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε δύο ανώνυμες δημοτικές οδούς (ιρλανδικές διαβάσεις) στην Ημαθία, μεταξύ Βέροιας και Λαζαροχωριου και μεταξύ Μακροχωρίου και Ταγαροχωρίου

Πηγή: skai.gr

