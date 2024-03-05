Η πρώτη εγκυμοσύνη στην Ελλάδα μετά από μεταμόσχευση κρυοσυντηρημένου ωοθηκικού ιστού

Πριν από 16 χρόνια, σε ηλικία 23 ετών διαγνώστηκε με αιματολογικό καρκίνο, λέμφωμα Hodgkins, για το οποίο υπεβλήθη σε χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Το 2013 επανεμφανίστηκε ο συγκεκριμένος αιματολογικός καρκίνος, μόνο που αυτή τη φορά πριν προβεί στα προβλεπόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα για την καταπολέμηση του καρκίνου, προνόησε να καταφύγει σε κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού προκειμένου να προασπίσει και να διατηρήσει την γονιμότητά της.

Το 2021 και μετά την αποθεραπεία της επέστρεψε για τη μεταμόσχευση του κρυοσυντηρημένου φλοιού των ωοθηκών της, στις μη λειτουργικές πλέον ωοθήκες της, ώστε να επαναφέρει τη γονιμότητά της.

Μετά από 1,5 χρόνο επαναλειτουργίας των ωοθηκών της και έχοντας συλλέξει ωάρια που γονιμοποιήθηκαν με το σπέρμα του συζύγου της, πραγματοποίησε εμβρυομεταφορά δύο εμβρύων στο στάδιο της βλαστοκύστης, στις 5 Οκτωβρίου του 2023.

Σήμερα 39 ετών, η Ειρήνη Κόκα, διανύει την 24η εβδομάδα της κύησης. Περιμένει αγοράκι και ελπίζει σύντομα να μεγαλώσει την οικογένειά της, όπως η ίδια ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, εμφανώς συγκινημένη, περιγράφοντας τη μάχη που έδωσε και την υποστήριξη που είχε από την οικογένειά της και τους γιατρούς της.

«Κατά τη διάρκεια της μεταμόσχευσης μυελού των οστών που μου έκαναν για τον καρκίνο, την ώρα που έπαθα και ανακοπή, άκουγα τις φωνές της μαμάς μου και απαντούσα αλλά δεν με άκουγαν. Είπα ότι θα μείνω εδώ, θα τα καταφέρω και θα κάνω και εγώ παιδιά… μόνο όταν αρχίζει να με κλωτσάει, τότε είναι που καταλαβαίνω πως δεν ονειρεύομαι αλλά είναι αλήθεια… το ζω…».

Το μήνυμα της κ. Κόκα προς άλλες γυναίκες, που περνάνε όσο δύσκολα πέρασε η ίδια με τον καρκίνο, είναι «να μην χάνουν την πίστη και την ελπίδα τους. Να μην εγκαταλείπουν τα όνειρά τους. Να εμπιστεύονται τον γιατρό τους και πάνω απ΄ όλα τον Θεό…».

Το εν λόγω περιστατικό βάζει την Ελλάδα στον χάρτη της πρωτοποριακής μεθόδου αυτόλογης μεταμόσχευσης ωοθηκικού ιστού, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τους επιστήμονες.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής και ομότιμος καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ, Μιχαήλ Κουτσιλιέρης, είπε ότι «η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής είναι πολύ χαρούμενη όταν διακεκριμένοι επιστήμονες, μέλη της Εταιρείας, προχωρούν σε καινοτόμες εφαρμογές της τεχνολογίας και δίνουν τη χαρά της μητρότητας στις Ελληνίδες». Το κορυφαίο ιατρικό αυτό γεγονός, ως προς το χειρουργικό μέρος, πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτική κλινική από εξειδικευμένους γιατρούς και κλινικούς εμβρυολόγους, παρουσία ομάδας εξειδικευμένων ιατρών από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Νορβηγίας (Oslo University Hospital), με επικεφαλής τον καθηγητή και διευθυντή του Τμήματος αναπαραγωγικής Ιατρικής Peter Zoltan Fedorcsak και την Ελληνίδα κλινική εμβρυολόγο, διευθύντρια του Εργαστηρίου Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, Μαρία Μπίμπα. Μια ακόμη πρωτοπορία της σπουδαίας αυτής προσπάθειας ήταν ότι μεταδόθηκε σε ζωντανή διαδικτυακή σύνδεση από την αίθουσα του χειρουργείου σε 13 δημόσια νοσοκομεία της χώρας, προκειμένου να παρακολουθήσουν και άλλοι Έλληνες ιατροί την όλη διαδικασία.

Όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, η περίπτωση της κ. Κόκα, θα αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, επιστημονικής αναζήτησης και σχολιασμού στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπαραγωγικής Ιατρικής με θέμα «Καινοτόμες Προσεγγίσεις», καθώς εκεί θα συζητηθούν οι τεχνικές πτυχές και τα κλινικά πρωτόκολλα αυτού του επιστημονικού εγχειρήματος.

«Με αφορμή αυτό το περιστατικό προσκαλούμε όλους τους συναδέλφους να συμβάλλουν προκειμένου να μπορέσει η Ελλάδα να γίνει κέντρο αναφοράς για την εξασφάλιση των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών που διαγιγνώσκονται με κάποιας μορφής καρκίνου ή άλλων παθήσεων που πιθανώς να αποτελεί εμπόδιο για την μετέπειτα αναπαραγωγική τους αυτονομία», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής Κωνσταντίνος Πάντος.

Σύμφωνα με τον κ. Πάντο, με αυτή την μέθοδο έχουν γεννηθεί 210 παιδιά διεθνώς, μετά το πρώτο παιδί στον κόσμο, το 2004. Συνεχάρη την κ. Κόκα «για την τιτάνια προσπάθεια να φτάσει στην δικιά της Ιθάκη. Η ψυχική δύναμη της γυναίκας αυτής αποτελεί ένα φάρο αισιοδοξίας για πολλές άλλες γυναίκες με αντίστοιχα προβλήματα. Να συγχαρώ τον σύζυγό της για την διαρκή και με αφοσίωση στήριξη που επέδειξε όλα αυτά τα χρόνια στη γυναίκα του. Υποκλίνομαι και στους δύο με σεβασμό…».

Χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γεώργιος Πατούλης, τονίζοντας ότι «τέτοιου είδους επιτεύγματα δημιούργησαν τις συνθήκες να μην έχει να ζηλέψει τίποτα η Ελλάδα, από καμία άλλη χώρα εγνωσμένης αξίας, όσον αφορά την αναπαραγωγική ιατρική. Έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι ο συνδυασμός της ακαδημαϊκής κοινότητας με τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, έχει θριαμβεύσει και χαίρει σεβασμού από τον παγκόσμιο ασθενή-πολίτη. Γι' αυτό και βλέπουμε μεγάλη αύξηση των ασθενών που έρχονται από όλον τον πλανήτη».

Χαιρετισμό απηύθυναν διαδικτυακά ο καθηγητής Peter Zoltan Fedorchak και η εμβρυολόγος Μαρία Μπίμπα, η οποία μάλιστα δήλωσε υπερήφανη «για το πρώτο θετικό αποτέλεσμα που είχαμε ως Ελλάδα» και ευχήθηκε στην κ. Κόκα από εδώ και πέρα η ζωή να τις φέρνει μόνο θετικές ειδήσεις.

Ο Νικόλαος Παπαριστείδης, τέως διευθυντής της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του νοσοκομείου «Έλενα Βενιζέλου», που συμμετείχε στην ζωντανή σύνδεση με τα 13 νοσοκομεία το 2021, επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Μετά την επιτυχή εξέλιξη της μεταμόσχευσης αυτής και την επίτευξη εγκυμοσύνης, ο δημόσιος τομέας με την ιδιωτική πρωτοβουλία θα επιδιώξει συνεργασία, προκειμένου τέτοιου είδους προσπάθειες να καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς φορείς. Στο επερχόμενο συνέδριο θα γίνει γνωστό ότι η συνεργασία μας συνεχίζεται και με την καινούργια διεύθυνση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

