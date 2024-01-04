Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 5.30 τα ξημερώματα σε κατάστημα pet shop επί της οδού Διαμαντίδη, στον Κορυδαλλό.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές στο κατάστημα και σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, οι φλόγες απείλησαν τους δύο πάνω ορόφους του κτιρίου ωστόσο δεν επεκτάθηκαν ενώ δεν κινδύνευσαν οι ένοικοι οι οποίοι βγήκαν άμεσα από τα σπίτια τους.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.