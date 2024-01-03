Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σημερα το απόγευμα της όταν ένας 62χρονος οδηγός μηχανής για άγνωστο μέχρι τώρα λόγο έπεσε από το δίκυκλο και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Το τραγικό συμβάν έγινε στην οδό Ρήγα Φεραίου στην περιοχή Κουλίνες. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, δεν υπήρχε εμπλοκή άλλου οχήματος.

Προανάκριση διενεργείται από την Τροχαία Κέρκυρας ώστε να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

