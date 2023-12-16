Κορωπί: Δέκα άτομα συνελήφθησαν για παράνομα τυχερά παιχνίδια

Στη σύλληψη δέκα ατόμων για παράνομα τυχερά παιχνίδια προχώρησαν οι αρχές τα ξημερώματα σε κατάστημα εστίασης στο Κορωπί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, συνελήφθησαν, πρώτες πρωινές ώρες της στο Κορωπί, δέκα άτομα, τρεις υπάλληλοι και οκτώ θαμώνες, εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου διενεργούνταν παράνομα τυχερά παίγνια.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για παράβαση της νομοθεσίας περί τυχερών παιγνίων και ρύθμισης της αγοράς παιγνίων.

Μετά από ενδελεχή έρευνα εντός του καταστήματος και στη κατοχή τόσο των υπαλλήλων όσο και των θαμώνων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τραπέζι με πράσινη τσόχα, πλήθος μαρκών, βαλίτσα που περιείχε μάρκες, 10 τράπουλες, χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα και χρηματικά ποσά και το χρηματικό ποσό των 5.155 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.