Σταδιακά θα αποπλεύσουν τις επόμενες ώρες τα πλοία από τα λιμάνια και πορθμειακές γραμμές της χώρας μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου λόγω της βελτίωσης των καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, από τον Πειραιά θα αναχωρήσουν είναι το Blue Star Naxos στις17: 30 το απόγευμα και το Blue Star Patmos στις 18:00, ενώ αναμένεται να σημειωθούν μικροκαθυστερήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

