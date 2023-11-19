kataggelies@skai.gr: Βυθισμένο στο σκοτάδι γήπεδο στο Παγκράτι

Για περισσότερο από ένα μήνα περιμένουν κάτοικοι στην Κηφισιά για να αποκατασταθούν οι ζημιές που έγιναν σε πεζοδρόμιο της οδού Κασσαβέτη από εργασίες της ΕΥΔΑΠ», κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη κάτοικος της Κηφισιάς.

Επίσης, τηλεθεάτρια καταγγέλλει την άσχημη εικόνα που παρουσιάζουν τα αστικά λεωφορεία που εξυπηρετούν την περιοχή του Ζωγράφου, τονίζοντας ότι είναι άθλιες οι συνθήκες, τα καθίσματα είναι λερωμένα και παντού υπάρχουν πεταμένα σκουπίδια.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Από την πλευρά του ο κ. Νίκος από το Παγκράτι κατήγγειλε μέσω της εκπομπής ότι το γήπεδο που βρίσκεται στην οδό Δαμάρεως είναι βυθισμένο στο σκοτάδι αρκετούς μήνες, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην μπορούν να το επισκεφθούν και να παίξουν. Σε επικοινωνία που είχε ο ΣΚΑΪ με τον Δήμο Αθηναίων, απάντησαν ότι το πρόβλημα θα αποκατασταθεί άμεσα.

Τέλος, τηλεθεατής της εκπομπής εφιστά την προσοχή όλων καθώς επιτήδειοι στέλνουν sms και e-mail σε ανυποψίαστους πολίτες προκειμένου να τους εξαπατήσουν και να αποσπάσουν τραπεζικούς κωδικούς.

Πηγή: skai.gr

