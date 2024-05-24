«Επιχείρηση» με self test- μαϊμού, μάσκες και πλαστές ετικέτες είχαν στήσει δύο αλλοδαποί οι οποίοι τα διακινούσαν στην αγορά.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, οι δύο συλληφθέντες αποθήκευαν σε οικία και σε αποθήκη στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και σε αποθήκη στον Ασπρόπυργο, ιατρικές μάσκες και covid test, στα οποία αλλοίωναν την ημερομηνία παραγωγής και λήξης και τα διοχέτευαν στην αγορά.

Βίντεο της ΕΛΑΣ από την αποθήκη:

Από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες την Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024, σε περιοχή της Αθήνας, -2- αλλοδαποί, κατηγορούμενοι για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Μάλιστα, ο ένας από τους συλληφθέντες, χρησιμοποιούσε ως χώρο αποθήκευσης μεταφορική εταιρεία με έδρα τον Ασπρόπυργο, όπου από τον Ιούλιο του 2023 είχε αποστείλει για φύλαξη περισσότερα από 4 κοντέινερ, τα οποία περιείχαν αυτοδιαγνωστικά τεστ και ιατρικές μάσκες προστασίας, ενώ, στον ίδιο χώρο, από το 2021, αποθήκευε κούτες, που περιείχαν μάσκες.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

351.000- αυτοδιαγνωστικά τεστ covid,

2.500.000- ιατρικές μάσκες προστασίας,

20.000- αυτοκόλλητα-ετικέτες αλλοδαπής φαρμακοβιομηχανίας,

5,7 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

2- κινητά,

θερμικός εκτυπωτής,

λάπτοπ,

όχημα και

πλήθος κουτών περιέχουσες κάρτες.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, η αλλοίωση των ημερομηνιών παραγωγής και λήξης, καθώς και οι συνθήκες αποθήκευσης, μεταφοράς και διακίνησης των προϊόντων, καθιστούν τις ιατρικές μάσκες και τα αυτοδιαγνωστικά τεστ επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.

Το παράνομο οικονομικό όφελος που θα αποκόμιζαν από την πώληση των κατασχεθέντων τεστ και μασκών προστασίας υπολογίζεται ότι ξεπερνά το ποσό των 1.601.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

