Χαρδαλιάς: Το δυτικό τόξο της Αθήνας είναι για εμάς τρόπος σκέψης

Στην υλοποίηση έργων προϋπολογισμού 18,6 εκατ. ευρώ στον δήμο Αγ. Βαρβάρας για τη βελτίωση της καθημερινότητας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, ως ενδεικτικού μέρους του προγράμματος που υλοποιεί η περιφερειακή αρχή για τη Δυτική Αθήνα, αναφέρθηκε ο περιφερειάρχης Αττικής, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό κινηματοθέατρο «Γιάννης Ρίτσος» στην Αγ. Βαρβάρα.

«Το 'δυτικό τόξο' της Αθήνας είναι για εμάς τρόπος σκέψης και στοίχημα μοναδικό. Τα Δυτικά θα γίνουν brand ευκαιρίας και προοπτικής, όχι εγκατάλειψης και υποσχέσεων κενών περιεχομένου» τόνισε ο περιφερειάρχης στην τοποθέτησή του και πρόσθεσε: «Γνωρίζω πολύ καλά την περιοχή και τα προβλήματά της. Γνωρίζω επίσης πολύ καλά ότι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, ούτε μπορούν αυτά να επιλυθούν εν ριπή οφθαλμού. Χρειάζεται χρόνος, συγκεκριμένο σχέδιο, μεθοδικότητα στην εκτέλεσή του, χρειάζονται ειλικρινείς και άμεσες συνεργασίες με τους δήμους της Δυτικής Αθήνας, με το κράτος και με τους κοινωνικούς φορείς, αλλά - πάνω απ' όλα - χρειάζεται βούληση, την οποία διαθέτουμε και είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μπροστά».

Αναφερόμενος στις δράσεις που αφορούν στον δήμο Αγίας Βαρβάρας, που φιλοξένησε τη συνεδρίαση, ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει συνολικά 18,6 εκατ. ευρώ, από ίδιους πόρους και ΕΣΠΑ, για έργα που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Ειδικότερα, ο περιφερειάρχης ανέφερε ότι βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης η βιοκλιματική αστική ανάπλαση στην Π. Πατρών Γερμανού, προϋπολογισμού 4,5 εκατ. ευρώ, καθώς και η κατασκευή πεζοδρόμων ύψους 580 χιλ. ευρώ, ενώ προχωρά η μελέτη και κατασκευή του Πολυκέντρου Κοινωνικής Πολιτικής και Ενημέρωσης, προϋπολογισμού 4,2 εκατ. ευρώ, αλλά και η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου, συνολικού κόστους 3,8 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, με πόρους του ΕΣΠΑ ύψους 5,1 εκατ. ευρώ, υλοποιούνται μέσω ΠΕΠ Αττικής συνολικά 11 δράσεις για την ενίσχυση των κοινωνικών παντοπωλείων και φαρμακείων του δήμου, την προμήθεια σύγχρονου εκπαιδευτικού εξοπλισμού και τη βελτίωση των σχολικών υποδομών, τη μέριμνα για τους ηλικιωμένους, καθώς και την ενδυνάμωση της κοινότητας των Ρομά, που αποτελούν και σημαντικό τμήμα του πληθυσμού της πόλης.

Μάλιστα, με αφορμή την πρόσφατη ένταξη του δήμου Αγ. Βαρβάρας στο πρόγραμμα κατασκευής νέων σχολικών αιθουσών, ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι μια από τις βασικές προτεραιότητες της διοίκησης της Περιφέρειας είναι να σταθεί αρωγός των δημοτικών αρχών στην προσπάθειά τους για την ορθή σύνταξη και την έγκαιρη κατάθεση των απαραίτητων μελετών, ώστε να επιταχύνεται η διαδικασία έγκρισης και περαίωσης των έργων που είναι απαραίτητα για την αναβάθμιση των όρων διαβίωσης σε κάθε περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως είπε, προωθείται η αλλαγή του καταστατικού της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής, ώστε το 2,5% του αναπτυξιακού οργανισμού της Περιφέρειας να κατευθύνεται στην ΠΕΔΑ για τη στήριξη των δήμων της Αττικής στην πραγματοποίηση μελετών.

«Η πραγματοποίηση του σημερινού περιφερειακού συμβουλίου στη Δυτική Αθήνα, δίνει το στίγμα μας για σκληρή δουλειά - όλοι μαζί - ώστε να είμαστε χρήσιμοι στους πολίτες, μακριά από τις ιδεολογικές καταβολές μας. Ο στόχος μας είναι ένας: να δημιουργήσουμε μιαν Αττική δίκαιη, ευημερούσα, πράσινη, βιώσιμη - για όλους τους πολίτες, χωρίς εξαιρέσεις. Είναι ένα στοίχημα που βάλαμε με τον εαυτό μας για τους πολίτες κάθε γειτονιάς της Αττικής μας. Και αυτό το στοίχημα θα το κερδίσουμε» κατέληξε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Χαιρετίζοντας την έναρξη των εργασιών του ΠΕΣΥ, ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρος Μίχος, ζήτησε από τον κ. Χαρδαλιά την περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας με τον δήμο για θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση κοινωνικών κατοικιών, η εκπόνηση μελετών και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, η αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου τμήματος του δικτύου ύδρευσης κ.ά.. Επίσης πρότεινε τη συνεργασία των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης, για την ανάδειξη της ιστορικής διαδρομής από την Ακρόπολη στην Ελευσίνα, «μιας διαδρομής ιστορικότητας, πνευματικότητας και αυτογνωσίας», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, τον λόγο πήραν οι δήμαρχοι Πετρούπολης, Βαγγέλης Σίμος και Χαϊδαρίου, Μιχάλης Σελέκος, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες, όπως η απομάκρυνση της χωματερής και η φιλική προς το περιβάλλον και τη δημόσια υγείας διαχείριση των απορριμμάτων, η αντιπλημμυρική και αντιπυρική προστασία, οι αστικές αναπλάσεις κλπ.. Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και η δήμαρχος Ιλίου, Ανδριάνα Αλεβίζου.

