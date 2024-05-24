Την μη αναστολή των τακτικών χειρουργικών περιστατικών αποφάσισε σήμερα ομόφωνα το ΔΣ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», αναφέροντας ότι «δεν τίθεται θέμα ασφαλείας και δύνανται να λειτουργούν καθημερινά οι τρεις χειρουργικές τράπεζες».

Υπενθυμίζεται ότι ο χειρουργικός τομέας του νοσοκομείου «Αγλαΐα Κυριακού» είχε αποφασίσει αναστολή των χειρουργείων από την Δευτέρα 27 Μαΐου, λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων και νοσηλευτών.

Αναστολή των τακτικών χειρουργείων από 1ηςΙουνίου, είχαν αποφασίσει και γιατροί του «Αγία Σοφία», ωστόσο μετά τις διαβεβαιώσεις που έλαβαν για την ενίσχυση του προσωπικού, ανέστειλαν την κινητοποίηση.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του νοσοκομείου «Αγλαΐα Κυριακού», σε έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ με θέμα «Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την αναστολή των τακτικών χειρουργείων του Νοσοκομείου» και «αφού έλαβε υπόψιν του την κατηγορηματική διαβεβαίωση, τόσο της Διευθύντριας Ιατρικής Υπηρεσίας όσο και του Διευθυντή Χειρουργικού Τομέα, ότι με το υπάρχον προσωπικό δεν τίθεται θέμα ασφαλείας και δύνανται να λειτουργούν καθημερινά οι τρεις χειρουργικές τράπεζες, ομόφωνα αποφάσισε την μη αναστολή των τακτικών χειρουργικών περιστατικών, από Δευτέρα 27.05.2024».

