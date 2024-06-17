Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Υπέρ της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα τάχθηκε για πολλοστή φορά ο γνωστός Βρετανός ηθοποιός, παρουσιαστής και συγγραφέας Στίβεν Φράι.

Αναφερόμενος στο θέμα στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ «Πράγματα που έκλεψαν οι Βρετανοί» το οποίο θα προβληθεί από την αυστραλιανή τηλεόραση, ο κ. Φράι είπε:

«Ακόμα και αν υπήρχε το πιο σχολαστικά γραμμένο έγγραφο (που να δίνει στον Έλγιν άδεια απομάκρυνσης των Γλυπτών), είναι σαν να λέμε 'λοιπόν η Γερμανία ισχυρίζεται ότι θα έπρεπε να έχει την Αψίδα του Θριάμβου και ορίστε το έγγραφο που το αποδεικνύει'. Αλλά οι Ναζί ήταν κατοχική δύναμη. Τι δικαίωμα είχαν να παραχωρούν κομμάτια της Γαλλίας; Δεν ήταν δικά τους για να τα μοιράζουν».

Στο παρελθόν ο Στίβεν Φράι έχει παρομοιάσει την απουσία των Γλυπτών του Παρθενώνα από την Αθήνα με μια αφαίρεση του Πύργου του Άιφελ από Παρίσι ή του μνημείου Στοόυνχετζ από το Σόλσμπερι.

Συνεχίζοντας ο Βρετανός ηθοποιός είπε στην εκπομπή του ABC της Αυστραλίας: «Δε θα έδειχνε κλάση η Βρετανία αν (επέστρεφε τα Γλυπτά); Δε θα ήταν ένα φανταστικό φτερό στο καπέλο μας; Διότι σημαίνουν τόσο πολύ περισσότερα στην Αθήνα από όσο ίσως καταλαβαίνουμε.

»Αυτό που αναζητάμε στα μουσεία είναι να είναι μπροστά από εμάς, όχι πίσω μας, όσον αφορά την ανθρωπότητα και το νόημά της και τις ιστορίες, περιλαμβανομένης της ιστορίας του τι σημαίνει το μουσείο. (Τα μουσεία) αποκαλύπτουν τόσα πολλά για εμάς».

Κατά τον κ. Φράι, τα Γλυπτά θα ήταν σε χειρότερη κατάσταση αν ο λόρδος Έλγιν δεν τα είχε πάρει στο Λονδίνο, αλλά τονίζει ότι πρέπει να επιστραφούν στην Αθήνα καθώς υπάρχει μία «ιερότητα» που τα διέπει.

«Ένας από τους λόγους που θέλω να προχωρήσει αυτό είναι λόγω της αγάπης μου για τη χώρα μου, παρά τα ελαττώματά της, όχι επειδή είμαι κάποιου είδους προδότης», πρόσθεσε στο αυστραλιανό ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ιστοσελίδα του βρετανικού Guardian.

