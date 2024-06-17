Δημόσια και ανοιχτή πρόταση για κοινή συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές απηύθυνε το πρωί της Δευτέρας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, μέσα από τηλεοπτική συνέντευξη στο OPEN.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παππάς υπογράμμισε πως θα πρέπει να υπάρξει μια προγραμματική συζήτηση ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ με ορίζοντα την εκλογική διαδικασία, ώστε να κατέβουν στις εκλογές με κοινό υποψήφιο πρωθυπουργό και κοινό ψηφοδέλτιο.

Πρότεινε ένα κοινό ψηφοδέλτιο σε βάση προγραμματικών συγκλίσεων, με έναν κοινό υποψήφιο πρωθυπουργό. «Υπάρχει τρόπος να υπάρχει συνδυασμός που θα εμπίπτει στις πρόνοιες του νόμου», επεσήμανε.

«Ένωση κομμάτων κατά το νόμο. Δεν εισηγούμεθα αυτοδιάλυση και ενιαίο φορέα. Υπάρχει όμως η ανάγκη της εκλογικής συνεργασίας. Π.χ. στη Γαλλία τι έγινε: κόμματα με πολύ μεγάλη ιστορία, όπως το κομμουνιστικό κόμμα, το σοσιαλιστικό κόμμα, το κόμμα του Μελανσόν και οι Πράσινοι, κλείστηκαν σε ένα δωμάτιο για τέσσερις μέρες και βγήκαν με συμφωνία για τους υποψηφίους και το πρόγραμμα», επισήμανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Απίθανο το άνοιγμα σε Πλεύση Ελευθερίας - Έδρες που εκλάπησαν και κακό προηγούμενο η Νέα Αριστερά»

«Υπάρχουν δύο μεγάλοι πολιτικοί σχηματισμοί, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που μπορούν να πυροδοτήσουν τις εξελίξεις. Εάν αυτοί οι δύο χώροι δεν πάρουν την απόφαση να καθίσουν στο τραπέζι, δεν υπάρχει πολιτικό γεγονός».

Σε αυτή τη ενδεχόμενη συνεργασία μπορεί να συμμετάσχει κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και εκτίμησε πως είναι μάλλον απίθανο η Πλεύση Ελευθερίας να συμμετάσχει σε μια τέτοια συνεργασία, ενώ για τη Νέα Αριστερά έκανε λόγο για «έδρες που εκλάπησαν και κακό προηγούμενο».

«Είναι άλλο πράγμα να πεις ότι καταργούνται δύο κόμματα και γίνονται ένα και άλλο η εκλογική μια εκλογική τακτική που απαντά σε ένα μείζον ζητούμενο, που είναι για εμάς η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με δεδομένο τον εκλογικό νόμο και επειδή δεν έχουμε εκλογική τακτική, άλλη μέθοδος από την εκλογική συνεργασία δεν υφίσταται. Και όπως είπε κι ο Στέφανος Κασσελάκης, τελικός κριτής όλων πρέπει να είναι η βάση της προοδευτικής αριστεράς», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

