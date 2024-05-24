Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τροχαίο με φορτηγό στην Πατρών - Κορίνθου: Ουρές ακινητοποιημένων αυτοκινήτων και ταλαιπωρία για τους οδηγούς - Δείτε φωτογραφίες

Ένα φορτηγό διαλύθηκε ενώ στο δρόμο έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων μετά το τροχαίο

Τροχαίο με φορτηγό στην Πατρών - Κορίνθου

Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή φορτηγού έγινε το απόγευμα της Παρασκευής (24/5/24) στην Κορίνθου - Πατρών, στο 90ο χιλιόμετρο.

Όπως μπορείτε να δείτε στις εικόνες του tempo24.gr, ένα φορτηγό διαλύθηκε ενώ στο δρόμο έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων μετά το τροχαίο.

Τροχαίο με φορτηγό στην Πατρών - Κορίνθου

Tα οχήματα ακινητοποιήθηκαν στο σημείο, με τους οδηγούς να έχουν βγει έξω από αυτά, περιμένοντας να ανοίξει ο δρόμος, ενώ το οδόστρωμα έχει γεμίσει με λάδια και για το λόγο αυτό στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική.

Τροχαίο με φορτηγό στην Πατρών - Κορίνθου

Πηγή: tempo24.news

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο εθνική οδός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark