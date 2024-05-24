Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή φορτηγού έγινε το απόγευμα της Παρασκευής (24/5/24) στην Κορίνθου - Πατρών, στο 90ο χιλιόμετρο.

Όπως μπορείτε να δείτε στις εικόνες του tempo24.gr, ένα φορτηγό διαλύθηκε ενώ στο δρόμο έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων μετά το τροχαίο.

Tα οχήματα ακινητοποιήθηκαν στο σημείο, με τους οδηγούς να έχουν βγει έξω από αυτά, περιμένοντας να ανοίξει ο δρόμος, ενώ το οδόστρωμα έχει γεμίσει με λάδια και για το λόγο αυτό στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική.

