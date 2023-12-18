Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης
Μποτιλιάρισμα 7 χιλιομέτρων έχει δημιουργηθεί στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού - από το ύψος της Γέφυρας του Ολυμπιακού Χωριού προς τους Αγίους Αναργύρους.
Επίσης, αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας.
Πηγή: skai.gr
