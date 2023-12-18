Λογαριασμός
Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού

Μποτιλιάρισμα 7 χιλιομέτρων έχει δημιουργηθεί από το ύψος της Γέφυρας του Ολυμπιακού Χωριού προς τα ΚΤΕΛ 

Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μποτιλιάρισμα 7 χιλιομέτρων έχει δημιουργηθεί στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού - από το ύψος της Γέφυρας του Ολυμπιακού Χωριού προς τους Αγίους Αναργύρους. 

Επίσης, αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας. 

Πηγή: skai.gr

