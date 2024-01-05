Kινηματογραφική καταδίωξη κλεμένου αυτοκινήτου στα Λεχαινά

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας άνδρας, μετά από καταδίωξη που προηγήθηκε σήμερα το πρωί σε περιοχές του Κάμπου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews.com οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες για ύποπτο όχημα που κινούνταν στην περιοχή και ξεκίνησαν να το παρακολουθούν.

Μάλιστα όπως προκύπτει, το εν λόγω όχημα ήταν κλεμμένο και είχε απασχολήσει τις Αρχές της Μεσσηνίας.

Πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα δύο άτομα που επέβαιναν στο ασημί αυτοκίνητο πριν από μερικές ημέρες είχαν αφαιρέσει από όχημα που ήταν σταθμευμένο σε μεγάλη επιχείρηση των Λεχαινών τις πινακίδες και τις είχαν τοποθετήσει στο αυτοκίνητο που κυκλοφορούσαν.

Στη διάρκεια της καταδίωξης ο οδηγός του οχήματος ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε πάνω σε μάντρα σπιτιού στα Λεχαινά με αποτέλεσμα να ανοίξουν οι αερόσακοι με τον ίδιο να εγκλωβίζεται και τους άνδρες της ΕΛΑΣ να του περνούν χειροπέδες. Δεν έγινε το ίδιο όμως και με τον συνοδηγό, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει πεζός.

Ο άνδρας που οδηγούσε το όχημα, μετά την πρόσκρουση, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε συνοδεία αστυνομίας, αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι δύο ύποπτοι -που δεν αποκλείεται να έχουν και συνεργούς στην περιοχή, είχαν έρθει στην Ηλεία από την Καλαμάτα για να… πράξουν το έργο τους.

Μάλιστα στο αυτοκίνητο βρέθηκαν και ασύρματοι, γεγονός που κάνει τις αρχές να εκτιμούν πως είτε τους χρησιμοποιούσαν για να επικοινωνούν με τα υπόλοιπα μέλη, είτε για να ακούν τη συχνότητα της Αστυνομίας.

Το αυτοκίνητο, μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα του Πηνείου για έλεγχο ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το ΑΤ Ήλιδας.

